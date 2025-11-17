Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme, mühimmatı ve birçok tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yapılan planlı çalışmalar neticesinde Y.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 128 adet tabanca mühimmatı, 34 adet av tüfeği mühimmatı, 76 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, 18 adet obje, 3 adet silah namlusu, 5 adet tetik tertibatı, 9 adet tabanca iğnesi, 1 adet dedektör, 2 adet sikke, 2 adet muhtelif eski eser ele geçirildi. - BURDUR