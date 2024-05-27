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Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

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Burdur'da KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında doldurulmuş makaron ve kaçak tütün mamullerinin satışını yapan 2 şahıs tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek adli işlem yapıldı.

Burdur'da KOM ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Burdur'un Bucak ilçesinde doldurulmuş makaron ve kaçak tütün mamullerinin satışını yaparak piyasada haksız kazanç elde ettikleri ve devletin vergi kaybına neden oldukları tespit edilen H.H.Ç. ve H.E.Ç. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısların iş yeri ve aracında yapılan aramada; 12 bin 320 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet kaçak boş makaron ve 29 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçen ürünlere el konularak 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Makaron Burdur 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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