Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde doldurulmuş makaron ve kaçak tütün mamulü ürünlerin satışını yaparak piyasada haksız kazanç elde ettikleri ve devletin vergi kaybına neden oldukları tespit edilen E.İ., M.İ., V.Ö. ve M.B. isimli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve depolarında yapılan aramalarda 108 bin 160 adet (5 bin 408 paket) doldurulmuş makaron/sigara, 12 bin 400 adet kaçak boş makaron, 51 bin 600 gram kıyılmış tütün, 200 paket sigara sarma kağıdı, 84 adet mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol, 81 adet elektronik sigara parçası/likit, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 2 adet kartuş ele geçirildi.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR