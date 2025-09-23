Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: 195 Sikke Ele Ge geçirildi
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 195 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur'da jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde 195 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesi sürüyor. Bu çerçevede icra edilen operasyonda 195 adet sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa