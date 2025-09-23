Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: 195 Sikke Ele Ge geçirildi

Burdur'da jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde 195 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesi sürüyor. Bu çerçevede icra edilen operasyonda 195 adet sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR