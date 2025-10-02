Burdur'da Kaçakçılık Operasyonlarında Binlerce Paket Makaron ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Burdur'da eylül ayında yapılan operasyonlarda binlerce paket doldurulmuş makaron, litrelerce sahte alkol ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 38 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede eylül ayında yapılan çalışmalarda; 167 bin 980 adet (8 bin 399 paket) doldurulmuş makaron/sigara, 8 bin 182 adet kaçak emtia, 2 bin adet boş makaron, 177,7 litre etil/sahte alkol, 100 paket kaçak sigara, 16 adet cep telefonu, 15 adet elektronik sigara, 10 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanun çerçevesinde işlenen suçlarda, 34 olay meydana gelirken, 38 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. - BURDUR