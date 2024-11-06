Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Burdur'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ekim ayında gerçekleştirilen 15 kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklanırken, operasyonlarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayı içerisinde yaptığı 15 kaçakçılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 15 kaçakçılık ve organize suç ile mücadele operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 7 tabanca, 1 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 1 tabanca üst kapak takımı, 17 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği mühimmatı, 9 kilogram çay, 2 bin 400 sigara kağıdı, 14 bin 250 sigara filtresi, 14 bin boş makaron, 980 dolu makaron, 26 makaron doldurma makinesi, 2 kilogram nargile tütünü, 38 kilogram tütün, 5 kilogram nargile kömürü, 15 litre sahte/bandrolsüz viski, 99 litre sahte/bandrolsüz votka, 3 litre etil/metil alkol, 5 alkollü içki aroması/kiti, 40 elektronik sigara, 1 dedektör ve 8 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.