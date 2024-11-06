Burdur'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ekim ayında gerçekleştirilen 15 kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklanırken, operasyonlarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayı içerisinde yaptığı 15 kaçakçılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 15 kaçakçılık ve organize suç ile mücadele operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda; 7 tabanca, 1 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 1 tabanca üst kapak takımı, 17 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği mühimmatı, 9 kilogram çay, 2 bin 400 sigara kağıdı, 14 bin 250 sigara filtresi, 14 bin boş makaron, 980 dolu makaron, 26 makaron doldurma makinesi, 2 kilogram nargile tütünü, 38 kilogram tütün, 5 kilogram nargile kömürü, 15 litre sahte/bandrolsüz viski, 99 litre sahte/bandrolsüz votka, 3 litre etil/metil alkol, 5 alkollü içki aroması/kiti, 40 elektronik sigara, 1 dedektör ve 8 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR