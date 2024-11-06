Burdur'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayı içerisinde yaptığı 15 kaçakçılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 15 kaçakçılık ve organize suç ile mücadele operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 7 tabanca, 1 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 1 tabanca üst kapak takımı, 17 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği mühimmatı, 9 kilogram çay, 2 bin 400 sigara kağıdı, 14 bin 250 sigara filtresi, 14 bin boş makaron, 980 dolu makaron, 26 makaron doldurma makinesi, 2 kilogram nargile tütünü, 38 kilogram tütün, 5 kilogram nargile kömürü, 15 litre sahte/bandrolsüz viski, 99 litre sahte/bandrolsüz votka, 3 litre etil/metil alkol, 5 alkollü içki aroması/kiti, 40 elektronik sigara, 1 dedektör ve 8 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR