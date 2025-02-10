Burdur'da Kaçakçılara Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda Burdur, Antalya ve Isparta illerinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta Burdur, Antalya ve Isparta illerinde eş zamanlı olarak 13 ikamet ve 2 iş yerine yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i işlemleri sonrasında serbest bırakılken, 3'ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak, 1 adet kılıç, 39 adet kuru sıkı fişeği, 266 adet tabanca fişeği, 297 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. - BURDUR