Burdur'da 'kaçakçı' operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

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Burdur'da 'kaçakçı' operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da 'kaçakçı' operasyonu: 10 gözaltı

Burdur'da kaçakçılara düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 87 kilogram kıyılmış tütün, 957 adet menşei belli olmayan kaçak emtia, 30 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kaçakçılara düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 87 kilogram kıyılmış tütün, 957 adet menşei belli olmayan kaçak emtia, 30 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Nisan Perşembe günü 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan denetim ve kontrollerde, bandrolsüz kıyılmış tütün, bandrolsüz makaron ve içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satışı yapan işyerlerine yönelik arama yapıldı.

Yapılan aramada; 87 kilogram kıyılmış tütün, 957 adet menşei belli olmayan kaçak emtia, 30 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. İşyeri sahipleri, M.A.İ., A.G., R.B., A.Ş., H.B., R.V., M.K., M.I., İ.D. ve H.H.Ç. isimli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayı suçundan işlem yapıldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele, Münir Karaloğlu, Burdur, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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