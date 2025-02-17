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Burdur'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Burdur'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
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Burdur'da düzenlenen operasyonlarda kaçak ve sahte alkol sattığı tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, halk sağlığını korumak amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Burdur'da kaçak ve sahte alkol sattığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı alkollü içki kullanımının önlenmesi, halk sağlının korunması, kaçak ve sahte içkiye dayalı ölüm olaylarının önüne geçilmesi" amacıyla 5-11 Şubat tarihlerinde il merkezli, Bucak ve Tefenni ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.U., A.K., İ.E.Y., M.Y., S.K., M.G., A.Ç., A.A. isimli şahısların el yapımı alkol sattığını tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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