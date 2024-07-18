Burdur'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.??

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından 11 Temmuz günü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda R.K. ve O.Ç. isimli şahısların kaçak sigara ve elektronik sigara getirdiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda; 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 88 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - BURDUR