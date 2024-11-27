Burdur'da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltında
Burdur'da yapılan operasyon sonucu 104 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Burdur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında il merkezinde bir iş yerinde ve araçta yapılan aramalarda 104 bin 400 adet (5 bin 20 paket) doldurulmuş makaron/sigara, 150 bin adet bandrolsüz boş makaron, 132 kilogram kıyılmış tütün, 20 çakmak, 2 kompresörlü sigara sarma makinası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.K. ve A.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR