Burdur'da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltında

Burdur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında il merkezinde bir iş yerinde ve araçta yapılan aramalarda 104 bin 400 adet (5 bin 20 paket) doldurulmuş makaron/sigara, 150 bin adet bandrolsüz boş makaron, 132 kilogram kıyılmış tütün, 20 çakmak, 2 kompresörlü sigara sarma makinası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.K. ve A.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR