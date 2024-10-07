Burdur'da Kaçak Malzeme Operasyonu: 213 Parça Eşya Ele Geçirildi
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.P. isimli şahsın evine yaptıkları baskında kaçak malzemeler tespit etti. Ele geçirilenler arasında av tüfeği, kartuş, şarj aletleri ve çeşitli elektronik eşyalar yer alıyor.
Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan basında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Eylül günü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, H.P isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 6 adet kartuş, 79 adet şarj aleti, 51 adet yurt dışı menşeili termos, 40 adet powerbank/kulaklık/hoparlör, 21 adet matkap takımı, 22 adet çeşitli markalarda muhtelif elektronik eşya olmak üzere 213 parça emtia ele geçirildi. - BURDUR