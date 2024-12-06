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Burdur'da Kaçak Alkol Operasyonu: 400 Litre Şarap Ele Geçirildi

Burdur'da Kaçak Alkol Operasyonu: 400 Litre Şarap Ele Geçirildi
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, R.S. isimli şüphelinin ikametinde 400 litre el yapımı şarap, 25 litre el yapımı bira ve 5 litre rakı gibi çok sayıda kaçak alkol şişesi ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol şişesi ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda ikametinde çok sayıda kaçak alkol şişesi ele geçirilen R.S. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 400 litre el yapımı şarap, 25 litre el yapımı bira, 5 litre el yapımı rakı, 1 adet şişe kapatma aparatı, 150 adet boş bira şişesi, 250 adet bira kapağı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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