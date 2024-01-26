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Burdur'da Jandarma Operasyonu: 4 Firari Tutuklandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 4 firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında toplamda 38 asayiş olayı tespit edilirken, 18 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 4 firari cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen 38 asayiş olayında 18 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 21 bin 152 şahıs sorgulamasından 36 aranan şahıs, 11 bin 382 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şüpheli şahıs, "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. isimli şüpheli şahıs, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şüpheli şahıs, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.Ç. isimli şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Burdur Tutuklama Cezaevi Hırsızlık Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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