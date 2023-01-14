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Burdur'da jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 12.01.2023 tarihlerinde sahte para operasyonu düzenlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Burdur İli Bucak İlçesi Karayvatlar Mahallesinde ikamet eden Azerbaycan uyruklu S.H. ve E.P. isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan adli arama sonucunda 5.500 Dolar (55 adet 100 dolar) sahte banknot ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının kararı ile S.H. ve E.P. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Jandarma Burdur 3. Sayfa Haberler

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