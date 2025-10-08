Haberler

Burdur'da Jandarma Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada 2 jandarma personeli ve 5 sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Burdur'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur- Fethiye karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli ve otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.