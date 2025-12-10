Haberler

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Burdur'da bir otomobilin izinsiz kullanımı sonucu meydana gelen kazada iş yeri çalışanı yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da temizlik için bırakılan otomobili izinsiz alarak 3 araca çarpan iş yeri çalışanı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat B.G. kısa süre önce aldığı lüks otomobilini oto yıkamaya bıraktı. Buradan otomobili izinsiz olan iş yeri çalışanı M.C. sürat yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 2 otomobil ve 1 kamyonette çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.C. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle gelişi ve park halindeki araçlara çarpması yer alıyor. - BURDUR

