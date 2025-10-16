Burdur'da İnfaz Koruma Memuru Silahla Vuruldu

Burdur'da infaz koruma memuru evinde silahla vurulmuş halede bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Burdur Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, infaz koruma memuru Cem Çağla, evde silahla vurulmuş halede bulundu. İhbar üzerine adrese sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Çağla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çağla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR