Burdur'da gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 şahıs bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma devam ediyor.

Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 genç bıçaklandı

BURDUR - Burdur'da gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 şahıs bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan, aralarından biri yabancı uyruklu olan iki grup genç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.B.S yanında taşıdığı bıçakla yabancı uyruklu Z.M.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini duyan iki grup kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahısları bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında bulunan H.B.S. gözaltına alınırken diğer gruptan olup bıçakla yaralanan Z.M. de bulunarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Z.M.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.