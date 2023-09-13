Burdur'da Husumetliye Saldıran Şahıs Tutuklandı

Burdur'da barışmak için gittiği husumetlisinin iş yerinde çıkan kavgada 3 kişiyi silahla vurup 1 kişi darp eden şahıs tutuklandı.

Burdur'da barışmak için gittiği husumetlisinin iş yerinde çıkan kavgada 3 kişiyi silahla vurup 1 kişi darp eden şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda Ömür A., aralarında husumet bulunan Turan Ş. ile barışmak için iş yerine gitti. İş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Sokakta Ömür A. yanında bulunan silahıyla iş yeri sahibi Turan Ş., oğlu Osman Ş., eşi Zeynep Ş. ile akrabası Mustafa Ş.'yi vurarak aracına binip kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrasında karnına 2 kurşun isabet eden Osman Ş., elinden yaralanan Zeynep Ş., kalçasından yaralanan Mustafa Ş. ve darp edilen Turan Ş.'yi ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Savcılığa gelip teslim oldu

Silahıyla 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçan Ömür A. öğle saatlerinde Gölhisar Adliyesi'ne gelerek suç aleti ile birlikte savcılığa teslim oldu. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ömür A. çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR