Burdur'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 1 Kişi Bıçaklandı

Burdur'da daha önceden husumetli olan yaşı küçük iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Burdur'da daha önceden husumetli olan yaşı küçük iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkez Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki yaşı küçük genç grup parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen N.E.(14) isimli genç M.K.(16)'yı, omuz ve kolundan bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, olaya karışan E.D.(16), C.K.(15), Y.A.(17), E.A. F.Z(16), N.E.(14), R.Z.(11) ve R.E.(14) isimli şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Hastaneye kaldırılan M.K. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR