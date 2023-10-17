Burdur'da Hükümlü, Koğuşta Memura Saldırdı

Burdur'daki yüksek güvenlikli cezaevinde bir hükümlü, koğuşta sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırarak ensesinden yaraladı. Yaralanan memur tedavi altına alındı.

Burdur'da bir hükümlü, koğuşta sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp ensesinden yaraladı.

Burdur'daki yüksek güvenlikli cezaevinde dün akşam koğuşta sayım yapılırken, hırsızlık suçundan cezasını çeken bir hükümlü, bilinmeyen sebeple infaz koruma memuru İ.Y.'ye meyve bıçağı ile saldırarak ense kısmından yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.Y.'nin ensesine 15 dikiş atıldı. İ.Y. tedavisinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gitti.