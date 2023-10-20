Burdur'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da bir iş yeri ve bir araç içerisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur'da bir iş yeri ve bir araç içerisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15.10.2023 tarihinde Aydınlıkevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin camı kırılmak suretiyle toplam maddi değeri 60 bin Türk lirası olan laptop, arıza tespit cihazı ve direnç ölçer cihazının çalınması ve yine sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan bir kamyon içerisinden kol saati ve cep telefonu çalınması olayları ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olayın yabancı uyruklu İ.K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespit edilen şahıs, 16.10.2023 günü polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şahsın çalmış olduğu tüm malzemeler müştekilere teslim edildi. - BURDUR