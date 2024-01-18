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Burdur'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Burdur'da hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da hırsızlık suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 15 Ocak günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında "haksız yere elde bulundurulan anahtarlıkla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen şahıs Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemler sonrasında tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karamanlı Burdur Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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