Burdur'da halasının oğlunu öldüren sanık: "Korkutmak istedim, öldürmek istememiştim"

BURDUR - Burdur'da aracının önünü keserek halasının oğlunu tüfekle öldüren ve aynı araçtaki iki kişiyi yaralayan Onur A. ile birlikte yargılanan eşi ve iki arkadaşı ilk kez hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen Onur A., savunmasında "Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim" dedi.

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811 Sokak kesişiminde, aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı ve Durmuş S., Özcan S. ile Bekir Ö.'nün yolcu olarak bulunduğu 15 ACV 879 plakalı otomobilin önü, Onur A. tarafından 07 AFZ 189 plakalı otomobil ile kesildi. Araç içerisinde oturduğu yerden Beytullah Soylu'nun aracına doğru tüfekle 2 el ateş eden Onur A., olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah Soylu bilincini kaybetti. Yokuş aşağı kayan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. ise vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir evde saklanırken yakalandı

Cinayetin ardından kaçan Onur A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfek ile birlikte bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. ev hapsi cezası verildi. Babası Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

Tutuklu sanıkların iddianemeleri

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında Beytullah Soylu'ya yönelik eylemlerinden "kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası", Bekir Ö. ve Özcan S.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıklar mahkemeye SEGBİS ile bağlandı

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Onur A., olayda yaralanan Bekir Ö., Özcan S. ve olay anında araç içerisinde bulunan Durmuş S. ile Beytullah Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu yargılanan sanık Şerife A. ile ev hapsi cezası ile yargılanan Erkan A. ve Beytullah T. ise SEGBİS(Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile katıldı.

""İlk saldırıyı karşı taraf yaptı"

Tutuklu sanık Onur A. duruşmadaki savunmasında; "İlk saldırıyı karşı taraf yaptı. Önce üzerime araba sürüp beni tehdit ettiler. Olay günü 3 arkadaşımla alkol aldıktan sonra eşimle buluşmak için arabamla seyir halindeyken önüme Özcan S. ve Özkan A. çıktı. Aracı önüme kırdılar camdan bana bağırarak "seni öldüreceğim" dedi. Bende kaldırıma çıkıp kaçtım. Daha önce Durmuş, Servet, Beytullah ve Özcan tarafından darp edilmiştim. Arkadaşlarımı indirdikten sonra eşim Şerife ile buluşup alkol aldım. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için yakında bulunan bir caminin tuvaletine gittik. O sırada Özcan A.'nın babası Ersan A.'yı arayıp durumu anlattım. O sırada içerisinde Beytullah Soylu'nun olduğu Tofaş araç geldi yine küfredip tehdit ettiler bende kaçtım. Çadıra gidip av tüfeğini babamlar engel olmaya çalışsa da aldım. Eşimle parka doğru giderken takip edildiğimi fark ettim. Olay yerine geldiğimizde karşı istikametten Beytullah Soylu'nun kullandığı ve içerisinde Durmuş S., Özcan S. ve Bekir Ö.'nün olduğu araç gelerek önüme durdu. Beytullah'ın bana doğru silah çektiğini görünce sol tarafımda kapı kenarında bulunan tüfeği alarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim. Amacım sadece korkutmaktı Tüfeği eşim vermedi, "Sık" diye bir beyanda bulunmadı ben kendim aldım da ateş etti. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Tüfeğimin içinde 3 kabzasında 2 mermi vardı ama ben 2 el ateş ettim çünkü panikledim. Eşim Şerife A. ve arkadaşlarım Erkan A. ve Beytullah T.'nin olayla hiçbir bağlantısı yoktur. Evlerine gittiğimde olaydan haberleri yoktu. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. Burada verdiğim ifade geçerlidir" dedi.

"Sık dedim" dememin sebebi cezaevinde daha güvenli olacağımı düşünmemdi

Tutuklu sanık Şerife A. ise mahkemedeki savunmasında; savcılıkta verdiği ifadesinin tekrarladığını belirterek; " Eşime tüfeği ben vermedim ve kendisine de "Sık" demedim. Eşimle lavaboya gittiğimizde karşı taraf geldi bizde uzaklaşıp çadıra gittik. Çadıra gittiğimizde Onur tüfeği aldı. O gün uyuşturucu etkisinde olduğum için silahı nereye koyduğunu hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla arabayla giderken karşıdan bir araç geldi. Ben içinde kimin oturduğunu görmedim ama bize silah doğrulttuklarını gördüm. Eşim beni ve kendini korumak için rastgele ateş etti. Daha sonra oradan ayrıldık. Durmuş, Beytullah ve Özcan S. daha öncesinde beni eve kapatarak eşimden ayırmaya çalıştı. Beni uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiler, namusuma göz diktiler. Ben sorgulama esnasında uyuşturucu madde etkisindeydim. Emniyetteki ifademde "sık" dedim dememin sebebi bu süreçte cezaevinde daha güvenli olacağımı düşünmemdi. Ama böyle bir olay olmadı." sözlerini sarf etti.

"Suçsuzum 2 çocuğuma bakabilmem için ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyorum"

Ev hapsiyle yargılanan sanık Erkan A. ise ifadesinde olayın öncesinde ve sonrasında olayla ilgisinin ve bilgisinin olmadığını, olayı emniyette öğrendiğini beyan ederek; "Şerife çocuklarımın bakıcısıdır. Ben o gün çocuklarımı alışverişe çıkaracaktım. Şerife'de Onur ile buluşacaklarını söyleyerek kendisini onun yanına bırakmamı istedi. Olay sonrası Onur'u hiç görmedim, beni arayan da olmadı. Ben nezaretteyken evime geldiyse bilmiyorum. 9 ay 11 gündür suçsuz yere ev hapsindeyim. 4 ve 10 yaşında iki çocuğum var onların geçimini sağlamak için çalışmam gerekiyor. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Bir diğer ev hapsindeki sanık Beytullah T. ise Onur'un olay sonrası evine gelip bir bira içip ceket istediğini evinde en fazla 15 dakika kaldığını ve olayla ilgili bir şey söylemediğini belirterek suçsuz olduğunu bu yüzden beraatini talep ettiğini ifade etti. Vefat eden Beytullah Soylu'nun eşi Ayşe Soylu, babası Servet Soylu, Annesi Sevim Soylu, olay günü araç içerisinde bulunan Bekir Ö., Durmuş S., Özcan S. ise sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Maktül avukatı sanıkların ayrı ayrı en ağır şekilde cezalandırılmalarını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ev hapsiyle yargılanan sanıkların ise tutuklu olarak yargılanmalarını talep etti.

Sanık Onur A.'nın avukatı iddianamede müvekkilinin aleyhine olan hususları kabul etmediklerini, sanığın lehine olan hususların iddianameye işlenmediğini bu yüzden eksik huşuların giderilmesini talep ederken diğer sanıkların avukatları ise müvekkillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması isteminde bulundu. İddia makamı ise verdiği mütalaada dosyadaki eksik huşuların giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, ev hapsi ile yargılanan sanıklara ise uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkemeden karar çıktı

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise ev hapsinin kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.