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Burdur'da Gökhan Tombak Cinayet Davasında Yeni Gelişme

Burdur'da Gökhan Tombak Cinayet Davasında Yeni Gelişme
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Burdur'da evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 8'inci duruşmasında sanıkların tutuksuz yargılanmalarına devam kararı verildi. Aile, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Burdur'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 8'inci duruşmasında da karar çıkmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olayda, Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfek ile öldürülmüştü. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonucu gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından kasten öldürme tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti.

Olayla ilgili süren davanın 8'inci duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), Selahattin A. ile maktul Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak, oğlu Kemal Tombak ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar Osman K., Hakkı Ö., Mustafa T., Ahmet G. dinlendi. Tombak ailesi avukatları sanıkların tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktul Gökhan Tombak'ın oğlu Kemal Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak da sanıkların tutuklanmalarını isterken eşi Asuman Tombak, "Eşim mezarda, öldürenler dışarıda. Çocuklarım mağdurken sanıkların gezmesini kendime yediremiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları ve sanıklarda beraat kararı çıkmasını talep etti. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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