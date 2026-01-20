Burdur'da arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Burdur'da 17 yaşındaki iki gencin kavgasında arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darp etti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S.'nin ise hastanede tedavisin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR