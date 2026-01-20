Haberler

Burdur'da arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Burdur'da arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da 17 yaşındaki M.S. ile E.Y. arasında çıkan kavgada, E.Y. M.S.'yi bıçakla yaralayarak tutuklandı. Olay, gençlerin tartışması sonucu meydana geldi ve her iki yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da 17 yaşındaki iki gencin kavgasında arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darp etti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S.'nin ise hastanede tedavisin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti