Burdur'da Fuhuş Operasyonunda Tutuklamalar

Burdur'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında bir gazinoda çalışan kadınların para karşılığında fuhşa zorlandığı, iş yerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğunun tespit edilmesi üzerine 5 Temmuz günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR