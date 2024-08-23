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Burdur'da freni patlayan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

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Burdur'da seyir halindeyken freni patlayan otomobilin bariyerlere ve önündeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da seyir halindeyken freni patlayan otomobilin önce bariyerlere, ardından önündeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Burdur-Isparta karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi NATO Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametine seyir eden Emre A. idaresindeki 15 ACJ 280 plakalı Tofaş marka otomobil kavşağa yaklaştığı esnada sürücü yavaşlamak için frene bastı. Frenin tutmadığını fark eden sürücü el frenini çekince araç bariyerlere çarparak savrulup, önündeki Osman A.Ö. idaresindeki 15 AL 536 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Abdi A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa burdur 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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