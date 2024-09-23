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Burdur'da Freni Boşalan Tır 5 Araca Çarptı: 1 Yaralı

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Burdur'da park halindeki freni boşalan tır, önünde duran 5 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Tırı durdurmaya çalışan sürücünün bacağı aracın altında kalırken, olayda bir kişi yaralandı.

Burdur'da park halinde freni boşalan tır 5 araca çarptı: 1 yaralı

Tırı durdurmak isterken bacağı tırın altına kaldı

BURDUR - Burdur'da park halindeki tır freni boşalarak önünde duran 5 araca çarparak maddi hasara neden olurken tırı durdurmaya çalışan sürücünün bacağı aracın altında kalarak ezildi.

Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 ABK 227 plakalı patates yüklü tırı caddeye park eden sürücü Murat B. araçtan indi. O sırada freni boşalan tır kayarak ilk önce yol kenarında park halinde olan 2 otomobile, daha sonra ise park halindeki 07 BFS 163 plakalı tıra çarparak durdu. Çarpma sonucu harekete geçen 07 BFS 163 plakalı tır ise geri doğru kayarak arkasında bulanan 15 AL 903 plakalı başka bir tıra çarptı.

Kazada toplam 5 araçta maddi hasar oluşurken freni patlayan tırın sahibi Murat B.'nin bacağı aracını durdurmak isterken sol ön tekerin altında kalarak ezildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da Freni Boşalan Tır 5 Araca Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa

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