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Burdur'da Firari Yakalandı, 59 İnternet Sitesine İşlem Yapıldı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde bir firari yakalanırken, 59 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriyesinde yakalanan 1 firari cezaevine gönderilirken 59 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Ocak-15 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 1 olayda "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" (FETÖ) suçundan yakalaması bulunan M.U. isimli şahıs Burdur merkez Akyaka köyü adresinde yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik atılan sanal devriyeler esnasında 47 sosyal medya hesabının "müstehcen içerikli paylaşım" yaptığı, 12 sosyal medya hesabının ise "yasadışı bahis" suçu içerisinde olduğu değerlendirilerek, toplamda 59 internet sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla erişim engellenmesine yönelik işlem tesis edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Cezaevi 3.Sayfa Güncel Haberler

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