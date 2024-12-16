Burdur'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Burdur'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur'da 11 Aralık günü Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama emri bulunan ve aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda, "Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 14 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ve "Kasten Yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıslar yakalanarak sevk edildiği adli birimlerce cezaevine gönderildi. - BURDUR