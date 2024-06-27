Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Firari Hapis Cezalısı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çavdır İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yapılan operasyonda 25 Haziran günü, "hırsızlık, nitelikli yağma, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" suçlarından 8 ayrı aranma kaydı ile 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen Y.A. buradaki işlemlerinin ardından Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Burdur Güvenlik Cezaevi Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title