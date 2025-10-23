Burdur'da Eski Koca Kavgası: Kadın Eski Eşinin Sevgilisini Darp Etti

Burdur'da eski kocasının evine gelen kadın, eski kocasının sevgilisi darp etti.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi İsmail Boyacıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eski kocasının evine gelen Y.Y. ile eski kocasının sevgilisi B.G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y., B.G.'yi darp etti. Kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya müdahale edilirken yaralanan B.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR