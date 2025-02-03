Burdur'da Eski Hastaneye Hırsızlık Girişimi: Duvarlar Yazılarla Kaplandı

Burdur'da eski Devlet Hastanesi'nin deposuna giren kimliği belirsiz kişiler, duvarlara yazılar yazıp güvenlik kamerasını boyadı. Kapı ve duvarı kırarak içeri giren şahıslar, hiçbir şey almadan olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda bulunan eski Devlet Hastanesi'nin arka tarafındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz şahıslar, sprey boya ile duvarlara yazılar yazdı ve güvenlik kamerasını boyayarak kayıt almasını engelledi. Daha sonra içerisinde eski klimalar ve bazı medikal malzemelerin bulunduğu deponun kapısını ve duvarını kırarak içeri girdiler. Sabah durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde depodan herhangi bir malzemenin çalınmadığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek ve olayın nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - BURDUR