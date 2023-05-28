Burdur'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kadın Tutuklandı

Burdur'da tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı. Ayşe I. isimli kadın, evdeki av tüfeğini alarak kocasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe I. jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin en küçüğü 5 aylık olan 3 çocukları olduğu öğrenildi.

Burdur'da tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı.

Merkeze bağlı Düğer köyünde yaşayan Ayşe I. (27), sabah saatlerinde eşi İsmail I'yla (32) tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle evdeki av tüfeğini alan kadın, kocasına ateş etti.

Ayşe I. bir süre sonra kendisini 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İsmail I'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail I'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe I. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin en küçüğü 5 aylık olan 3 çocukları olduğu öğrenildi.

Jandarma karakolunda işlemleri biten Ayşe I. sevk edildiği Burdur Adliyesinde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.