Burdur'da Elektrik Kıvılcımı Yangına Neden Oldu

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın samanlığa düşmesi sonucu çıkan yangında bir samanlık, odunluk ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büğdüz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Sağlam'a (49) ait samanlıkta elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu samanların üzerine düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan Abdülkadir Keleş'e (54) ait odunluğa sıçradı.

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık içerisinde bulunan samanlar ve traktör ile odunlukta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayda ise herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması ise sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Akdeniz Elektrek Dağıtım A.Ş. görevlileri elektriği keserek onarım çalışması başlattı. - BURDUR