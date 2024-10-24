Burdur'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta Bir Kişi Yaralandı

Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı Fiat marka otomobil, Vali Konağı Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fatma Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR