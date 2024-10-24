Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta Bir Kişi Yaralandı

Burdur'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta Bir Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı Fiat marka otomobil, Vali Konağı Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fatma Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık burdur Ulaşım Olay Kaza

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu? TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.