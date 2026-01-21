Uygulama noktasından kaçan tır sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve arandığı ortaya çıktı

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan tır sürücü, kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyeti olmayan sürücünün asker kaçağı olduğu ve aranması bulunduğu belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 63 AHA 113 plakalı tır polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde tır sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise sürücünün ifadeye yönelik aranmasının olduğu ve asker kaçağı olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülen M.K.'ya çeşitli maddelerden yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR