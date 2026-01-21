Haberler

Uygulama noktasından kaçan tır sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve arandığı ortaya çıktı

Uygulama noktasından kaçan tır sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve arandığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan tır sürücüsü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ve asker kaçağı olduğu belirlenen sürücüye toplamda yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan tır sürücü, kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyeti olmayan sürücünün asker kaçağı olduğu ve aranması bulunduğu belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 63 AHA 113 plakalı tır polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde tır sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise sürücünün ifadeye yönelik aranmasının olduğu ve asker kaçağı olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülen M.K.'ya çeşitli maddelerden yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu