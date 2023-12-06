Burdur'da eğlence mekanları denetlendi, 6 işletmeye ceza uygulandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 işletmeye ceza işlemi uygulandı. Denetimler sonucunda kimlik bildirimi yapılmaması, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmemesi ve 18 yaşından küçük bir kişinin müşteri olarak bulunması gibi suçlar tespit edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan eğlence mekanlarının denetimlerinde 6 işletmeye ceza işlem uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03 Aralık tarihinde 01.00 -04.00 saatleri arasında Gölhisar, Tefenni, Karamanlı ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde 27 tim/unsurun katılımı ile icra edilen çalışmalar çerçevesinde 12 iş yeri, 408 şahıs ile 104 aracın kontrolü yapıldı.

Yapılan denetim ve kontrol sonucunda 4 işletmeye çalışan 6 kişinin kimlik bildiriminin yapılmaması suçundan bin 14 TL idari para cezası uygulandı. 1 işletmeye 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlemesi Kanunu'na Muhalefetten tutanak tanzim edildi. 1 işletmeye 18 yaşından küçük 1 kişinin müşteri olarak bulunması suçundan 14 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR