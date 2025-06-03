Burdur'da Eğlence Mekanındaki Hesap Tartışması Kavga Çıkardı

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında çıkan hesap tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamamı alkollü olan 8 müşteri ile işletmede çalışan 5 personel arasında hesap konusunda çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen toplam 9 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR