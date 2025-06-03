Burdur'da Eğlence Mekanındaki Hesap Tartışması Kavga Çıkardı

Burdur'da Eğlence Mekanındaki Hesap Tartışması Kavga Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan hesap tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında çıkan hesap tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamamı alkollü olan 8 müşteri ile işletmede çalışan 5 personel arasında hesap konusunda çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen toplam 9 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.