Burdur'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Burdur'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem
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Burdur'da, lüks otomobiliyle caddede drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi ve ehliyeti iptal edildi.

Burdur'da lüks otomobiliyle cadde ortasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyeti iptal edildi, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Cıvlaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda BMW marka otomobille drift atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi. H.Ç.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, BMW marka otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan H.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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