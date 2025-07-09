Burdur'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Burdur'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
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Bucak ilçesinde drift yaparken kaza yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdüğü için 46 bin 392 TL ceza aldı ve ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde drift yaparken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de el konularak, aracı trafikten men edildi.

Olay, Bucak ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konak Mahallesi Hökez Bulvarı üzerinde 15 RA 090 plakalı lüks otomobiliyle seyreden M.F.Y., trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapmaya başladı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden M.F.Y., maddi hasarlı kazaya karışıp 2 araca zarar verdi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından drift yapan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el koyan polis, aracı ise 60 gün trafikten men etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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