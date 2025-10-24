Haberler

Burdur'da Dolandırılmaktan Kurtulan Adam, 250 Bin TL Kredi Çekmek İstedi

Güncelleme:
Burdur'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bankaya gelen 60 yaşındaki İbrahim A., kredi çekmek istediği esnada dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, banka hesabındaki paranın tehlikede olduğunu söyleyerek 250 bin lira kredi almasını istemişti.

Burdur'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bankaya gelen ve 250 bin liralık kredi çekmek isteyen 60 yaşındaki adam, son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki İbrahim A.'yı öğle saatlerinde dolandırıcılar telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Şahsa banka hesabındaki parasının tehlikede olduğunu söyleyen dolandırıcılar, hesabındaki parayı çekerek kendilerine teslim etmesini istedi. İbrahim A.'nın hesabında para olmadığını söylemesi üzerine dolandırıcılar kredi çekmesini istedi. Bu sırada yakınını arayan İbrahim A., yakınının "Dolandırıcı olabilir" sözlerine rağmen bankaya giderek kredi için başvurdu. Banka çalışanlarına 250 bin liralık kredi çekmek istediğini ileten İbrahim A., telefondaki kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri tarafından bilgilendirilen İbrahim A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Benden 250 bin lira para istediler"

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu anlatan İbrahim A., "Bana bir telefon geldi. Ben de dediklerine inandım ama sonra Allah seviyormuş bir lira param kaybolmadı. Telefonda 'Hesabınızda kredi kullanılmış, biz de emniyet olarak peşindeyiz. Hesabınızı bloka ettik' dediler. Bana kredi kullandırttılar, ama son anda durumu fark ettim. Beni bir saat telefonda oyaladı. Sonrasında ben de bir tanıdığa durumu anlattım. Onlar da 'Verme parayı' dedi, ardından ihbarda bulundum. Kredi kullandırıp benden 250 bin lira para istediler" dedi. - BURDUR

