Burdur'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Burdur'da emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 17.01.2024 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde "dolandırıcılık" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahıs yakalanarak, sevk edildiği Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR