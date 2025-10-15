Burdur'da Dolandırıcılar Kadını Hedef Aldı, Banka Çalışanları Kurtardı

Burdur'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bankaya gelen ve hesabındaki yaklaşık 650 bin lirayı çekmek isteyen 71 yaşındaki kadın, banka çalışanların dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Sevim A.'yı öğle saatlerinde dolandırıcılar telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadının banka hesabındaki parasının tehlikede olduğunu söyleyen dolandırıcılar, Sevim A.'dan hesabındaki parayı çekerek kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine bankaya gelen Sevim A., yaklaşık 650 bin lirasının çekmek istediği esnada banka çalışanlarının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Banka çalışanları tarafından yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından Sevim A., polis merkezine götürüldü.

Olayı polis ekiplerine anlatan Sevim A., "Telefonda bana hesabımdan dolandırıcıların para aldığını söylediler. Kendisini polis olarak tanıttı ve senin hesabındaki paraları çekmişler dedi" ifadelerini kullandı. - BURDUR