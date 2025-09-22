Burdur'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 03 ADY 588 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR