Burdur'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Burdur'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı
Burdur'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. idaresindeki 03 ADY 588 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
