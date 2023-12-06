Burdur'da DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesi Kayı köyünde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR