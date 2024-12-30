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Burdur'da Dana Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'da Dana Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Burdur'un İlyas köyünde beslediği dana tarafından saldırıya uğrayan 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kutlu'nun tedavi sürecine rağmen yaşamı sona erdi.

Burdur'da beslediği dananın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan yaşlı adam, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı İlyas köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırda hayvanlarını besleyen 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu bir dananın saldırısına uğradı. Olayı görüp müdahale etmek isteyen komşuları başarılı olamayınca danayı av tüfeğiyle ayaklarından vurarak yaraladı ve yaşlı adamı kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgası kırılan ve akciğerlerinde hasar oluşan Kutlu buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Kutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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