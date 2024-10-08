Burdur'da Cinayet Davası: Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını yaralayan zanlı 3. kez hakim karşısında

BURDUR - Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde yaşlı adamı öldürüp karısını yaralayan zanlının yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Burdur'da 30 Ekim 2023 günü bakıcılarının kapıyı açamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan pencereden içeri giren polisler tarafından, darp edilip bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bayram Sertcan ve yaralı eşi Zehra Sertcan olayıyla ilgili, bin 500 saatlik kamera kaydı inceleyen ekiplerin yaptığı 10 günlük araştırma neticesinde zanlı Ayhan U. dün gece polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınmış, şüphelinin evinde yapılan incelemelerde olay anında kullanılan suç aleti bıçak, tıbbi eldiven, altın bileklik ve 3 bin 605 TL para ele geçirilmişti.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ayhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam yaralamak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Ayhan U.'nun 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli Yağma' suçundan 15 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada Sanık Ayhan U., maktul Bayram Sertcan'ın oğlu Osman Sertcan, kızı Arzu Özçoban ve avukatları hazır bulundu.

Görülen duruşmada müşteki avukatı savcılık tarafından hazırlanan sanık Ayhan U.'nun maktul Bayram Sertcan'a karşı "Kasten öldürme", eşi Zehra Sertcan'a karşı gerçekleştirdiği yaralama eylemi nedeniyle de "Kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme" suçlarından cezalandırılması mütalaasına katıldıklarını belirtti. Sanığın üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede söz verilen Sanık Ayhan U. daha önce vermiş olduğu savunmaları tekrar ederek "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatının ek savunma için süre istemesi üzerine mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.